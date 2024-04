Estradas usadas como desvios da BR-304 estão em situação crítica

As reclamações sobre as más condições das rodovias estaduais no Rio Grande do Norte não são necessariamente uma novidade. Mas, em situações como a que ocorreu na semana passada, onde os motoristas que trafegam pela BR-304 são obrigados a pegar rotas alternativas em razão dos danos provocados pelas fortes chuvas na via federal, a insatisfação tende a se intensificar. Além do aumento do percurso provocado pelos desvios, a buraqueira na pista reforça o risco de acidentes e danifica os veículos. É o caso de quem tem que seguir pela RN-118, por exemplo.

A estrada é uma das alternativas para quem precisa se deslocar entre Natal e Mossoró após a interdição dos quilômetros 204 a 206 da BR-304. O bloqueio ocorreu no último domingo (31 de março) depois da queda de uma ponte, provocada pelo rompimento de açudes entre Lajes e Caiçara do Rio dos Ventos em razão dos fortes temporais que atingiram a região. De acordo com Deone Jerônimo, secretário de Governo de São Rafael, a situação da RN-118 é bastante crítica. A via garante acesso à cidade e tem sido usada como opção de desvio.

“A situação dessa RN é muito precária. Inclusive, o recapeamento dela já foi alvo de várias solicitações por parte do prefeito e também de vereadores, ao Governo do Estado. Isso deve acontecer com os serviços anunciados recentemente pelo Executivo estadual, mas, de fato, a situação é muito complicada. O fluxo de São Rafael para cidades vizinhas como Assu é intenso e a reclamação dos motoristas é gigantesca e rotineira. Tem muita gente que tenta tapar os buracos maiores, mas a situação só se resolve mesmo com o recapeamento”, afirma o secretário.

“Com o bloqueio, a situação vai ficar ainda mais crítica por causa do fluxo de veículos pesados e também do período chuvoso, o que vai aumentar o número de crateras”, completa Jerônimo. O trecho mais problemático, segundo ele, é o que liga a BR-304 a São Rafael.

Outra rodovia que tem sido utilizada como nova rota é a chamada Estrada do Óleo (RN-401). Ela serve de opção para quem sai de municípios como Lajes e seguem para a capital. “Há uma reclamação muito grande dos nossos motoristas sobre a existência de buracos nessa via”, disse Miguel Pinheiro Neto, o prefeito da cidade.

Ele informou que espera, o quanto antes, o início das obras de restauração desta e de outras rodovias, conforme anunciado pelo Governo do Estado recentemente. “Não houve nenhuma obra de recuperação dessas estradas nos últimos tempos, mas algumas licitações foram abertas para a requalificação e a gente espera que elas sejam homologadas agora no final de abril para maio”, comenta Pinheiro.

O jornal Tribuna do Norte procurou a Secretaria Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN) para saber como estão os processos para início das obras. Gustavo Coelho, titular da pasta, Gustavo Coelho, informou que “os editais foram publicados” e que “os prazos para as licitações estão em curso”. De acordo com ele, nesta semana deverá ser anunciada a empresa que irá executar os trabalhos em 10 trechos da malha estadual.

Reportagem completa na Tribuna do Norte