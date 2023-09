Estátua em homenagem a Daniel Alves é vandalizada no interior da Bahia

CNN Brasil

Uma estátua em homenagem ao lateral-direito Daniel Alves, ex-Barcelona e Seleção Brasileira, foi vandalizada, nesta quinta-feira (7), em Juazeiro, no interior da Bahia. Fitas adesivas e uma sacola de lixo foram colocadas sobre a cabeça da escultura.

Em 31 de julho, a Justiça espanhola processou o jogador por agressão sexual. O Juizado de Instrução de Barcelona concluiu que há indícios de que ele abusou uma jovem de 23 anos na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro de 2022.

O atleta, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a jovem em um banheiro da área VIP da boate. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do episódio.

Pelas redes sociais, o irmão do jogador, Ney Alves, lamentou a ação dos vândalos em Juazeiro do Norte. “Passando somente para lembrar que o meu irmão está aguardando o julgamento. A pergunta é: e se ele provar inocência? Se ele for absolvido? Como faremos?”, questionou.

Dani Alves em campo

Daniel Alves é profissional desde 2001 e um dos jogadores com a maior quantidade de títulos na história do futebol. Além de Barcelona e Seleção Brasileira, o lateral-direito já defendeu Bahia, Sevilla-ESP, Juventus-ITA, Paris Saint-Germain-FRA, São Paulo e Pumas, do México.

Entre os principais troféus levantados estão a Liga dos Campeões (3), Mundial de Clubes, Liga Europa (2), Liga Espanhola (6), Campeonato Francês, Campeonato Italiano e Olimpíada.