Estão abertos os Jogos Olímpicos de Paris 2024; saiba como foi a cerimônia de abertura

Enfim, a Olimpíada! A cerimônia de abertura de Paris 2024 foi realizada nesta sexta-feira (26) O evento marca oficialmente o início dos Jogos Olímpicos na capital francesa.

Pela primeira vez na história, a cerimônia não aconteceu em um estádio. Ela teve cartões-postais de Paris como palco: o Rio Sena, a Torre Eiffel, o Trocadéro e os jardins das Tulherias.

Veja os destaques:

Dupla de atletas acenda pira olímpica

Medalhista olímpica no atletismo, a ex-velocista Marie-José Perec acendeu a pira olímpica ao lado do judoca bicampeão olímpico Teddy Rinner. Duas personalidades negras do esporte francês.

Agora, a chama olímpica ficará acesa em um balão suspenso sobre os jardins das Tulherias, cartão-postal de Paris.

Macron declara abertos os Jogos Olímpicos

Após discursos de autoridades do Comitê Olímpico Internacional (COI), o presidente da França, Emmanuel Macron, fez seu rápido pronunciamento simbólico:

“Eu declaro abertos os Jogos da 33ª Olimpíada!”, falou, em francês, entre algumas vaias do público.

Bandeira olímpica é hasteada ao contrário no Trocadéro

Após o desfile pelo Rio Sena, a bandeira olímpica foi hasteada no Trocadéro, praça no centro de Paris, em um momento poderoso da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Primeiro, um cavaleiro misterioso carregou o item num cavalo de metal pelo Sena. Depois, a bandeira seguiu com um diferente cavaleiro sobre um cavalo de verdade.

Em marcha, o cavaleiro seguiu pela via, enquanto voluntários levavam as bandeiras de todos os países participantes da Olimpíada, criando uma espécie de procissão da bandeira olímpica.

O hino olímpico soou enquanto a bandeira era hasteada na fria noite parisiense. Porém, a organização cometeu uma gafe: o símbolo olímpico foi pendurado ao contrário.

Chegada à Torre Eiffel

Encerrado o desfile de barcos com delegações, o cavaleiro misterioso que leva a tocha olímpica atravessou o Rio Sena sobre um cavalo de metal.

Está escuro em Paris, e o cavalo foi iluminado enquanto viajava rio abaixo.

Enquanto isso, o cavaleiro misterioso estava vestindo a bandeira olímpica e levando o símbolo para o Trocadéro, onde foi hasteado.