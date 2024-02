Estão abertas as inscrições para o V Simpósio de Educação promovido pelo IFRN

O Simpósio tem como tema “Educação, Transformação Social e Relações de Trabalho”, o evento vai ser realizado nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2024, no Hotel Holiday Inn, em Natal/RN. O Simpósio é promovido pelo Observatório da Educação Pública do IFRN, Campus Ipanguaçu, e tem como objetivo ser um espaço de diálogo e reflexão sobre os desafios e oportunidades na área educacional.

Os participantes terão acesso a uma programação diversificada, composta por minicursos, mostras, oficinas e conferências, que serão conduzidas por especialistas e palestrantes de renome nacional. Destacamos, entre os convidados, a presença confirmada do professor Leandro Karnal, cuja contribuição enriquecerá os debates.

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC/RN), disponibilizará 400 vagas para professores e especialistas em educação. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. A participação no Simpósio será uma oportunidade para compartilhar conhecimentos, experiências e fortalecer redes de colaboração.

Não perca a chance de participar deste importante evento acadêmico! Garanta sua vaga agora mesmo e faça parte dessa jornada rumo à construção de uma educação mais inclusiva, transformadora e alinhada com as demandas da sociedade contemporânea.

Acesse o formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZcc7JwhJ6XwMGGspyGVxJ6px56FfGsAkyGw78h69OuT6WlA/viewform