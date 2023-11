Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (Profei). A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) é uma das Instituições de Ensino Superior (IES) associação ao Programa, com sede na Universidade Estadual Paulista (Unesp). Na Uern, o programa será vinculado à Faculdade de Educação (FE) do Campus Mossoró.

O Profei é um programa de pós-graduação stricto sensu em educação inclusiva, reconhecido pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes). Seu objetivo é oferecer formação continuada para professores em efetivo exercício na rede público de ensino da Educação Básica.

A ideia é a aprimorar o repertório de conhecimentos e saberes promovendo o desenvolvimento em contextos educacionais e garantindo uma educação inclusiva, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade da educação no País.

Ao todo, são 300 vagas distribuídas entre as IES associadas, sendo 10 vagas para a Uern. O Profei tem como área de concentração a “Educação inclusiva” e conta com três linhas de pesquisa: “Educação especial na perspectiva da educação inclusiva”; “Inovação tecnológica e tecnologia assistiva” e “Práticas e processos formativos de educadores para a educação inclusiva”.

As inscrições podem ser feitas de 10 a 30 de novembro. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site do programa, e anexar todos os documentos descritos no Edital.

O Processo Seletivo constará das seguintes etapas: Análise de Documentos (Homologação e Pontuação) Proposta de Intenção de Pesquisa Entrevista.