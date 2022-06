Estão abertas as inscrições para Futebol é Coisa de Mulher, em Mossoró

Estão abertas as inscrições para um novo projeto social em Mossoró, totalmente voltado para mulheres. A Voltalia, empresa produtora de energia renovável e prestadora de serviços, tornou-se patrocinadora master do time Potiguar Mossoró, do Rio Grande do Norte, e a parceria com o maior clube de futebol do interior do estado já está rendendo frutos para a comunidade, em especial para as mossoroenses.

O “Futebol é Coisa de Mulher” visa promover a inclusão de moradoras das periferias da cidade, de oito a 30 anos, oferecendo a oportunidade da prática do esporte. As interessadas em participar devem se inscrever gratuitamente na Arena MM8, na Rua Hernandes Alves Pereira, 408 – Alameda dos Cajueiros, sempre em horário comercial.

Com foco na missão de melhorar o ambiente global, por meio do desenvolvimento local nas regiões de atuação, a Voltalia firmou a parceria com a condição de que fosse implementado um projeto social para a comunidade, como parte do acordo. Dessa forma, o Time Macho, como é conhecido, idealizou o Futebol é Coisa de Mulher, que será apoiado e desenvolvido pela empresa em parceria com o clube, já no segundo semestre de 2022.

A Voltalia já conta com a experiência no desenvolvimento de projetos sociais voltados para o esporte. “Com o projeto que apoiamos no município de Areia Branca, o Bem na Escola, Bom no Esporte, a 50 km de Mossoró, muitas crianças em situação de vulnerabilidade puderam mudar sua qualidade de vida, por meio da atividade física. Esperamos ter com o Futebol é Coisa de Mulher os mesmos resultados positivos junto ao Potiguar”, afirmou Eduardo Rêgo, diretor de Operação & Manutenção da Voltalia Brasil.

O Potiguar Mossoró, primeiro clube apoiado pela Voltalia e dono da maior torcida do interior do estado, se classificou para participar da série D do campeonato brasileiro no próximo ano, após a ótima campanha no campeonato estadual de 2022. Além disso, o grupo ainda pode ficar com uma vaga para a Pré-Copa do Nordeste de 2023.