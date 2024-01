Estadual 2024: Jogo entre Potiguar e ABC é remarcado para o final de janeiro

O jogo entre ABC e Potiguar, válido pela primeira rodada do Estadual 2024, foi remarcado para outra data. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (8) presidente da Federação Norte-Rio Grandense de Futebol, José Vanildo, em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

O adiamento da partida ocorre em virtude do calendário apertado de partidas, já que ABC e Potiguar avançaram à segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. Segundo Vanildo, o duelo entre os dois times, que ocorreria nesta quinta-feira (11), foi remarcado para o dia 28 de janeiro.

“Com o avanço dos filiados ABC FC e Potiguar para a 2ª fase das eliminatórias da Copa do Nordeste, a FNF atendeu o apelo dos mesmos e mudou a data da partida entre Potiguar x ABC FC da primeira rodada do estadual, antes marcada no dia 11/01/24 para o dia 28/01/2024”, afirmou o presidente.