Estados do Nordeste comemoram 47 anos de relações diplomáticas com a China

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, representou a governadora Fátima Bezerra no encontro virtual em alusão ao 47º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil, celebrado anualmente em 15 de agosto. A reunião realizada na última quinta-feira (12) foi organizada pela cônsul geral da China em Recife, Yan Yuqing, com o objetivo de promover o diálogo entre estados-irmãos da China e do Nordeste do Brasil. O secretário Jaime Calado apresentou um vídeo demonstrando todas as potencialidades do RN ao representante da província chinesa de Guangdong, relacionada ao estado potiguar.

Os dirigentes dos estados-irmãos discutiram as cooperações bilaterais estabelecidas entre Sichuan e Pernambuco, Fujian e Ceará, Liaoning e Paraíba e Guangdong e Rio Grande do Norte. “Essa amizade só tem a crescer”, declarou o secretário Jaime Calado sobre a parceria. “Nós sabemos da grandiosidade da província de Guandong, de mais de cem milhões de habitantes. Nós aqui temos três milhões e meio, é uma diferença grande. Vocês têm um grande avanço tecnológico, como na parte de manufatura, como na parte de exportações e importações, e nós temos muito a aprender com vocês”, pontuou.

Localizada no litoral nordeste da China, Guangdong é a província mais populosa, com 126 milhões de habitantes, e é também a maior província econômica do país asiático. O PIB em 2020 chegou a 1,6 trilhão de dólares americanos, segundo explicou Cang Feng, vice-diretor do gabinete de Relações Exteriores do governo provincial de Guandong. “As maiores empresas da China estão localizadas em Guangdong. Dezesseis empresas de Guangdong estão relacionadas na lista Fortune Global 500”, destacou o representante. Entre as empresas citadas, estão a Huawei, Midea, ZTE, BYD e TCL.

Feng também enfatizou o dinamismo nos intercâmbios com o exterior. O volume total de transações em importações e exportações em Guangdong ultrapassou 1 trilhão de dólares em 2020. De acordo com Feng, o sucesso nas operações é atribuído, entre outros fatores, à base sólida de conexões amigáveis entre a República Popular da China e demais parceiros econômicos. No Brasil, além da relação com os estados-irmãos do Rio Grande do Norte e de São Paulo, a província formalizou parcerias com as cidades de Recife, Vitória e Campinas.

O vice-diretor lembrou a trajetória comum entre a província de Guangdong e o estado do Rio Grande do Norte, inclusive com acordos de intercâmbio entre suas universidades. Ele reiterou a importância do trabalho de articulação da cônsul Yan Yuqing, que resultou, por exemplo, na exportação de melões potiguares à China após visita da representante a Mossoró em 2019. “O vídeo do Rio Grande do Norte [exibido no encontro de hoje] me deu mais vontade ainda de trabalhar com esse estado. Vamos nos aproximar e entender as demandas de cada um, seja em cultura, comércio ou infraestrutura. Vamos pensar juntos em como queremos construir essa parceria”, concluiu.

A China é a maior parceira comercial do Brasil e a maior fonte de importações do Rio Grande do Norte, como frisou o secretário Jaime Calado. O vídeo apresentado por ele destacou as principais áreas de interesse comercial do RN, entre elas a mineração e as energias renováveis. Esta última já conta com investimentos de diversas companhias chinesas no estado, que poderá receber ainda os primeiros projetos no setor eólico-offshore das também chinesas Spic e CCCC, de acordo com protocolos de intenções assinados pela governadora Fátima Bezerra nos primeiros dois anos de gestão. O secretário Calado explicou que o RN é líder nacional em energia eólica e detém o maior potencial para o mercado offshore e produção de hidrogênio verde do Brasil.