Estado recebe novos lotes de vacina contra Covid-19 na tarde desta sexta-feira (20)

A vacinação contra a Covid-19 segue avançando no Rio Grande do Norte com a chegada de novos lotes de vacina na tarde desta sexta-feira (20) no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante.

Pouco antes do meio-dia, 77 mil doses da Coronavac/Butantan chegaram ao Estado e estão sendo aguardadas ainda hoje mais 67.860 vacinas, produzidas pela Pfizer. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) fará a distribuição dos novos lotes de imunizantes para os municípios potiguares neste sábado (21).

Após encaminhar mais de 155 mil doses na quinta-feira (19), a secretaria, em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, entregará parte das 144.860 unidades de Pfizer e Coronavac/Butantan que chegam ao estado nesta sexta-feira (20).

A logística, que mantém o padrão de entrega das vacinas em até 24h após o desembarque em solo potiguar, visa manter o ritmo da campanha de imunização e cumprir as metas do calendário de vacinação até o início de setembro.

Este carregamento se soma ao de quinta-feira para impulsionar o primeiro Dia D de vacinação deste mês, marcado para o sábado. A mobilização será feita em parceira entre a Sesap e os municípios tanto para ampliar a cobertura da primeira dose como completar o esquema vacinal dos potiguares.

Recebimento

O primeiro dos lotes, que sairão da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) no sábado, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante pouco antes do meio-dia com 77 mil doses da Coronavac/Butantan. À tarde são aguardadas mais 67.860 vacinas, produzidas pela Pfizer.

Com esses carregamentos, o estado chega a 3,4 milhões de doses recebidas. Até o fim da manhã desta sexta-feira, foram registradas na plataforma RN+ Vacina a aplicação de 2,7 milhões de doses, tendo 1,9 milhões de pessoas recebido ao menos uma dose. Assim, o trabalho de imunização atingiu 73% dos adultos com a primeira dose de 28% com a vacina completa.