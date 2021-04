Estado detalha ações de combate a pandemia

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23), o Governo do RN anunciou a redução da taxa de ocupação de leitos, que no final da manhã era de 88,3% – este percentual não era obtido há mais de cinquenta dias.

“Isso é o reflexo da ampliação da rede assistencial de forma regionalizada e também das medidas de distanciamento social”, apontou a secretária adjunta da saúde, Maura Sobreira. Hoje o Rio Grande do Norte possui cadastrados no portal Regula RN um total de 876 leitos Covid, sendo 411 de UTI e 465 leitos clínicos. De acordo com Maura, 80% destes leitos são geridos pelo Estado do RN e existem leitos de UTI em todas as regiões de saúde do estado. A expectativa é que nos próximos dez dias sejam abertos mais 31 leitos de UTI Covid.

“O Governo segue apoiando os municípios com insumos e suporte de oxigênio. Estamos com a situação sob controle, já que montamos um protocolo para transferências e transporte de pacientes”, explicou.

De acordo com o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, apesar de todas as ações para conter a pandemia, o RN ainda mantém uma média de 700 novos casos por dia da doença. “Ainda precisamos manter as medidas de distanciamento. A renovação dos decretos é para que possamos continuar protegendo vidas. Somente com o avanço das vacinas é que poderemos ter um cenário assistencial mais confortável”, afirmou.

Desde o início da pandemia o RN já contabiliza 215.824 casos confirmados de Covid-19 além de 5.254 óbitos.

VACINAS

A subsecretária de planejamento e gestão da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Lyane Ramalho, reforçou o compromisso e transparência do Governo do RN em todo o processo de vacinação da população.

Desde 18 de janeiro, quando chegaram as primeiras remessas de imunizantes, a Sesap vem mantendo a distribuição para os municípios de forma célere, em menos de 24 horas, com o apoio das forças de segurança do estado.

Com as novas doses que chegaram ao RN nesta sexta-feira (23), o estado alcança a marca de 895.490 doses recebidas. Hoje foram recebidas 51,4 mil doses, sendo 10,4 mil doses da CoronaVac/Butantan e 41 mil da Oxford/Fiocruz.

As doses, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, são destinadas à vacinação com a segunda dose de idosos entre 60 e 69 anos, trabalhadores da saúde e agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia, e primeira dose para os agentes de segurança que ainda não foram imunizados e ampliação da imunização entre os idosos.

RESERVA TÉCNICA

“Precisamos lembrar que o Ministério da Saúde preconiza a separação de 5% de todas as doses recebidas para uma reserva técnica, para o caso de quebra de frascos, ou lotes com defeito. Recentemente precisamos repor para 74 municípios mais de 3 mil doses que foram retiradas desta reserva técnica”, disse Lyane.

Em audiência realizada ontem (22) com a presença do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Conselho Estadual de Saúde (CES), Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) e Secretaria de Saúde do município de Natal, ficou definido como se dará a distribuição de doses da reserva técnica de forma equivalente para todos os municípios do estado.

Hoje o estado conta com 19.461 doses para reserva técnica. A Sesap irá disponibilizar um total de 10.000 doses para todos os municípios do RN, sendo 2.880 doses somente para o município de Natal.

Em contrapartida, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta, ficou definido que o município de Natal irá inserir todos os dados de doses já aplicadas no sistema RN Mais Vacina, publicar um cronograma de vacinação para a população, além de não utilizar dose 2 como dose 1.

ASSECOM/RN