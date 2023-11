“Estação Natal” abre festejos natalinos com Papai Noel, túnel de luz e outras atrações em Mossoró

A magia do período natalino chegou mais cedo em Mossoró. Foi lançada neste sábado (25), a segunda edição do Projeto “Estação Natal”, que conta com programação diversificada até o dia 6 de janeiro de 2024, na Estação das Artes Elizeu Ventania, abrilhantando o Corredor Cultural.

O “Estação Natal” conta com túnel de luz de 60 metros que dá acesso a todos os espaços dentro da Estação das Artes, preenchida com enormes e iluminadas árvores de Natal. Repetindo o sucesso de 2022, o projeto conta com Casa do Papai Noel, Fábrica de Brinquedos, Árvore de Natal, Brinquedoteca e as novidades, Fábrica de Doces e Presépio. Espaços amplamente decorados para agradar toda a família.

O lançamento foi iniciado com apresentação do Coral de 100 alunos da Escola Municipal José Benjamim, do Projeto Tapera das Artes. Às 18h a solenidade foi iniciada para acendimento das luzes de Natal.

O prefeito Allyson Bezerra deu o start para a abertura do Estação Natal 2023. “Aqui é um momento de confraternização das famílias mossoroenses nessa época natalina. A Prefeitura de Mossoró está disponibilizando toda uma estrutura. Vamos ter uma vasta programação aqui neste espaço. Teremos o Papai Noel, que estará todas as noites até o dia 25 de dezembroo túnel de luz mais largo e amplo neste ano. E o melhor: tudo de forma gratuita”, destacou Allyson.

O secretário de Infraestrutura do município, Rodrigo Lima, destacou a ampliação do espaço neste ano. “Hoje estamos abrindo a segunda edição desse projeto maravilhoso da Prefeitura de Mossoró. Acrescentamos nesta edição mais espaços para a população mossoroense. É um ambiente familiar e encantador”.

VISITANTES

O projeto “Estação Natal” recebeu um grande público que prestigiou em sua primeira noite. Muitas famílias registraram esse momento especial, com vídeos e fotos. A mossoroense Lana Martins parabenizou a Prefeitura de Mossoró pelo lindo espaço disponibilizado.

“Estou amando toda a estrutura. Quero parabenizar a Prefeitura de Mossoró. Está tudo muito organizado. Está tudo muito lindo. Cheguei aqui logo cedo com minha família e estou aproveitando todos os espaços. As crianças estão brincando, se divertindo. Quem puder trazer sua família aproveite”, ressaltou.

Pablo Moreno, morador do conjunto Nova Mossoró, também aproveitou o primeiro dia e destacou também a estrutura do espaço. “A estrutura está muito bacana nesse ano. Estou visitando o túnel de luz com minha família. Pretendo passar por todos os espaços”.

Hosana Salvino foi outra visitante que também passeou pelo túnel e enfatizou a estrutura do local. Ela disse que pretende visitar mais vezes nesse período natalino. “Estou gostando de todos os brinquedos. Está tudo perfeito. Trouxe minha família e pretendo visitar mais vezes o Estação Natal neste período que estará aberto”.

ÔNIBUS GRATUITO

A Prefeitura de Mossoró garantiu transporte coletivo gratuito para o lançamento do “Estação Natal”. A medida democratizou o acesso a esse momento de encanto e alegria. O itinerário contou com 9 linhas.