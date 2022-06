Estação das Artes começa a receber estrutura para os shows do MCJ

Passado o Pingo da Mei Dia, evento que abre oficialmente o Mossoró Cidade Junina (MCJ), agora a cidade se prepara para receber os shows que ocorrerão na Estação das Artes Elizeu Ventania, que iniciam no dia 9 de junho. A partir desta segunda-feira, 6, o local começou a receber as estruturas para os eventos.

Além dos palcos, estão sendo montadas as barracas que ficarão dentro da Estação e no entorno dela. As festas na Estação das Artes iniciam na quinta-feira, 9, com Wesley Safadão, Cavaleiros do Forró e João Neto Pegadão. Na sexta-feira, 10, o público se encantará com Nilson Viana, Mari Fernandes e Nattan.

Sábado, 11, será dia de curtir o São João de Mossoró com Limão com Mel, Israel Ribeiro, Bonde do Brasil e Eric Land. No Dia dos Namorados, dia 12, Matheus e Kauan, André Luvi e André da Mata tocam sucessos e finalizam a primeira semana de shows na Estação.

A programação do shows volta na quinta-feira, 16, com Toca do Vale, Forró dos 3 e Xand Avião. Sexta-feira, 17, a galera curtirá o som de Giannini Alencar, Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada em mais uma noite de shows na Estação das Artes. Alegrando o sábado, 18, Alinne Reis, Taty Girl, Mara Pavanelly e Walkyria Santos.

Abrindo a terceira noite de shows, na quinta-feira, 23, o cantor e compositor Zé Lima, Carol Melo, Thyalis Martins e Alceu Valença cantam e encantam na Estação das Artes. Fechando com chave de ouro as festas no polo Estação, Fagner, Lagosta Bronzeada, Felipe Grilo e Bartô Galeno fazem a festa no dia 24 de junho.