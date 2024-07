Esquerda radical homologa candidatura à prefeitura de Mossoró

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) homologou no sábado (27) candidatura a prefeito e vice de Mossoró.

O estudante Victor Hugo encabeça. Seu companheiro de chapa é o também estudante Renan Marrocos, do mesmo partido.

A convenção que homologou a candidatura ocorreu na Associação dos Docentes da Uern (Aduern).

Estiveram presentes a vice-presidente nacional do UP, Samara Martins, o presidente municipal do PSOL, professor Ronaldo, e a pré-candidata a vereadora e secretária de Juventude do PT, Ana Flávia Lira, além de representantes de movimentos sociais.