Espetáculo infantil gratuito aborda a importância da reciclagem

O espetáculo “Reciclar é uma festa” terá apresentações gratuitas na segunda-feira, dia 2 de maio, às 10h e às 14h, na Escola de Artes de Mossoró. O objetivo do projeto é levar às crianças, de forma lúdica, os benefícios da reciclagem para o meio ambiente.

A peça teatral é uma iniciativa do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura e conta com o patrocínio da Voltalia, empresa produtora de energia renovável e prestadora de serviços, com produção da Incentivar.

A peça conscientiza sobre a situação dos lixões e aterros no país e os alunos vão elaborar sugestões sobre como reduzir lixo por meio de bons hábitos no dia a dia. Para isso, a iniciativa conta com músicas compostas especialmente para a montagem. A interação dos personagens com o público é outro diferencial do espetáculo.

O enredo apresenta um vilarejo distante, onde dois irmãos viviam com a avó. O lugar exalava harmonia e felicidade, os animais viviam soltos, a natureza era exuberante e o ar muito puro. Tudo ia bem até aparecer o Sr. Besteirinha – uma terrível criatura, cujo maior prazer era semear hábitos ruins, como jogar lixo fora do lugar. Sem controle, é preciso união dos dois irmãos para se livrarem do convidado nada ilustre. E a partir dos ensinamentos da vó Rosa, uma verdadeira mensagem de amor ao planeta surge para devolver paz ao vilarejo.

Um dos principais desafios das cidades brasileiras é dar destino correto ao lixo gerado pelos seus habitantes. No Brasil, a maior parte dos resíduos sólidos urbanos coletados segue para disposição em aterros sanitários. Foram 46 milhões de toneladas enviadas para esses locais em 2020, superando a marca dos 60% dos resíduos coletados que tiveram destinação adequada no país, segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). A falta de consciência da população, que descarta lixo de forma inapropriada, é um grande problema.

Se os lixões ainda são uma realidade pelo país, a taxa de reciclagem, por sua vez, é baixa. Apenas 5,4% dos materiais recolhidos pelos serviços públicos de coleta são reciclados, de acordo com diagnóstico do Ministério do Desenvolvimento Regional.

“O projeto olha para esta realidade e aposta nas crianças como agentes mobilizadores em suas comunidades para melhorar a situação. Como sempre, investimos na cultura e nas artes para passar uma mensagem importante”, comenta o supervisor de marketing da Incentivar, Welson Ribeiro.

“Acreditamos que a educação é o caminho para o desenvolvimento da consciência ambiental e para a formação de cidadãos comprometidos com o futuro do planeta e a Voltalia se orgulha de ter como missão melhorar o ambiente global, promovendo o desenvolvimento local. Como empresa, assumimos um compromisso de contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atuamos e estamos certos de que, por meio de projetos como este, impactamos positivamente a vida de milhares de pessoas, deixando um poderoso legado para toda a sociedade”, pontua Amaury Neto, diretor de Gestão de Ativos na Voltalia.