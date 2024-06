Espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” estreia nesta quinta-feira

A história da invasão do Bando de Lampião a Mossoró, no século passado, será resgatada em estreia nesta quinta-feira (06), a partir das 21h, no adro da Capela de São Vicente. O musical “Chuva de Bala no País de Mossoró” reconta o ato de resistência e coragem do povo mossoroense na época de 1927.

O espetáculo será exibido nos dias 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 e 28 de junho, a partir das 21h. O espetáculo segue o texto do escritor Tarcísio Gurgel, que concedeu a cessão dos direitos a Prefeitura de Mossoró, garantindo a continuidade do musical, oportunizando, inclusive, levar a história de Mossoró para outras cidades do Brasil e do mundo.

“Esse ano o espetáculo vem muito mais colorido, inclusivo e artístico, sem fugir do enredo e da história, que retrata o embate entre o povo de Mossoró e o cangaceiro lampião e seu bando. A apresentação consegue, a cada ano, inovar e se aprimorar. Atores consagrados e jovens talentos num palco mágico, que encanta o povo de Mossoró e turistas do mundo todo”, destacou Katharyna Gurgel,

Neste ano, a direção geral do “Chuva de Bala no País de Mossoró” é comandada pelo mossoroense Leonardo Wagner. O espetáculo tem composição musical original, produzida pelos músicos Romero Oliveira e Danilo Guanais. Os figurinos foram executados por Zé Mulher e a direção coreográfica do musical é dirigida por Hykaroo Mendonça.

O espetáculo é composto por aproximadamente 120 pessoas, entre atores, atrizes , bailarinos, bailarinas e produção. Neste ano, 22 jovens talentos selecionados pela Prefeitura de Mossoró participam pela primeira vez do “Chuva de Bala”.

A Capela de São Vicente, palco do confronto, fica localizada na Avenida Alberto Maranhão, no bairro Centro.