Espanha vence França de virada com golaço de Yamal e vai à final da Euro

Jogador do Barcelona se torna jogador mais jovem a marcar na competição. Dani Olmo garante vitória, e espanhóis vão tentar o tetra

VIRADA RELÂMPAGO!

A Espanha derrotou a França em um jogo de três gols no primeiro tempo. Kolo Muani aproveitou ótimo passe de Mbappé e abriu o placar ainda aos oito minutos de jogo. A seleção espanhola foi para cima dos adversários e conseguiu mudar o resultado da partida em um intervalo de apenas quatro minutos. Aos 20, Lamine Yamal limpou Rabiot e chutou de fora da área, no ângulo de Maignan. Um golaço. Aos 24, foi a vez de Dani Olmo fazer mais um gol decisivo na Euro 2024. O camisa 10 espanhol aproveitou sobra na área, deu lindo drible em Tchouaméni e bateu forte. Koundé tentou fazer o corte, mas não conseguiu evitar a virada da Espanha.

Na segunda etapa, os franceses buscaram o empate e chegaram com perigo em lances de Tcouaméni, Mbappé e Theo Hernández, mas os comandados de Didier Deschamps não capricharam nas finalizações. A Espanha buscou administrar a posse de bola para fazer o tempo passar mais rápido e a estratégia funcionou.

LAMINE YAMAL!

Demorou, mas Lamine Yamal marcou seu primeiro gol na Euro 2024 e bateu um dos recordes da competição. Ao fazer seu golaço de fora da área, o atacante do Barcelona se tornou o jogador mais jovem a marcar na história do torneio de seleções. Com 16 anos e 362 dias, superou a marca de Johan Vonlanthen, que já durava mais de 20 anos. Com grande atuação nesta terça-feira, ele foi eleito o melhor jogador da semifinal.