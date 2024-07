Espanha vence a Inglaterra e se torna primeira tetracampeã da Eurocopa

CNN Brasil

A Espanha é tetracampeã da Eurocopa! Neste domingo (14), a equipe espanhola venceu a Inglaterra por 2 a 1, no Olympiastadion, em Berlim, e conquistou o título da Euro 2024.

O título, com gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal, faz da Fúria a primeira seleção a levantar quatro vezes a taça do torneio (1964, 2008, 2012 e 2024). A Alemanha, anfitriã da edição deste ano, é a segunda maior campeã europeia, com três conquistas.

Já a Inglaterra continua sem o título continental. Em 2021, o English Team já havia ficado com o vice-campeonato diante da Itália, e voltou a ser derrotada em uma final. É a primeira vez que uma equipe disputa duas decisões consecutivas e não fica com o título.

O primeiro tempo teve pouquíssimas oportunidades de gol para cada lado, com a Espanha dominando a posse de bola.

A etapa final, porém, já começou com os espanhóis abrindo o placar, aos 2 minutos. Lamine Yamal encontrou Nico Williams em profundidade e o atacante do Athletic Bilbao chutou cruzado para marcar.

Gol com assinatura dos aniversariantes da Euro. Williams fez 22 anos na última sexta-feira (12), e Yamal completou 17 neste sábado (13).

Atrás no placar, a Inglaterra se lançou à frente e chegou ao empate aos 28 minutos. Saka encontrou Bellingham dentro da área, o meia do Real Madrid fez a parede e deixou para Cole Palmer, que bateu cruzado para deixar tudo igual em Berlim.

O jogo já se encaminhava para a prorrogação quando Oyarzabal encontrou Cucurella do lado esquerdo, o lateral cruzou rasteiro e o camisa 21 completou para o gol, que deu a vitória e o título europeu à Espanha.

Luis de la Fuente, que antes de assumir a equipe principal trabalhou nas seleções de base, se junta ao grupo de José Villalonga, Luis Aragonés e Vicente Del Bosque de treinadores campeões com a Fúria.