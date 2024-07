Espanha bate Alemanha na prorrogação e está na semifinal da Eurocopa

DEU ESPANHA!

A Espanha derrotou a Alemanha, em Stuttgart, por 2 a 1 e está na semifinal da Euro 2024! A partida foi decidida na prorrogação com gol de Merino no final do jogo. Os alemães foram para cima nos acréscimos, mas não conseguiram o gol que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. A Alemanha foi eliminada nas quartas de final pela primeira vez em sua história e atingiu um outro feito histórico, se tornando o primeiro país-sede da competição a cair nesta fase do torneio

TEMPO REGULAMENTAR EMOCIONANTE!

Para muitos a partida entre Espanha e Alemanha era a final antecipada da Eurocopa e o jogo realmente teve contornos de uma decisão de título. A primeira etapa do jogo foi bastante movimentada com estilos de jogo diferentes. Os espanhóis eram mais veticias, enquanto os alemães dominavam a posse de bola e ameaçavam pouco gol de Unai Simón. Na segunda etapa, a seleção da Espanha abriu o placar com Dani Olmo ainda no início e passou a controlar o jogo.

Com algumas alterações, a Alemanha passou a ser mais ofensiva e foi para cima dos espanhóis. Aos 43, Wirtz empatou o jogo e levou a partida para a prorrogação!

A PRORROGAÇÃO

A Alemanha começou melhor na prorrogação aproveitando o ânimo do gol de Wirtz no fim do tempo regulamentar. Apesar disso, a primeira etapa passou como um período de estudo entre as duas equipes. No tempo complementar, as duas equipes tentaram marcar mais uma vez e ficar com a vantagem no placar, mas as duas defesas prevaleceram nos duelos. Unai Simón apareceu com boa defesa em cabeçada de Füllkrug e evitou a virada dos alemães. Faltando dois minutos para o fim do jogo. Dani Olmo cruzou para a área e Merino cabeceou para o fundo das redes de Neuer. A Alemanha ainda teve uma chance com Füllkrug, que cabeceou para fora, desperdiçando a chance de levar a decisão para os pênaltis.