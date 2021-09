Escrita de mulheres africanas e afrodescendentes será tema de painel em conferência internacional

O painel intitulado “Lusofonia, Periferia e Resistência: a voz e escrita contemporânea de mulheres africanas e afrodescendentes” discutirá sobre mulheres negras que utilizaram a escrita para falar sobre suas lutas, dores e que retratam seus ativismos através da palavra. O painel faz parte da 3a Conferência Internacional de Ativismo em África e irá ocorrer no dia 14 de setembro de 2021, às 13 horas, com acesso pela plataforma Zoom.

O painel contará com a participação de intelectuais que trarão para a conversa estudos sobre escritoras negras e a potência dessas escritas. Entre as participantes, com seus respectivos temas, estarão: Susan de Oliveira, também coordenando a conversa, com o tema “Cordel de vozes ancestrais: as ‘Heroínas Negras Brasileiras’, de Jarid Arraes”; Margarida Rendeiro que falará sobre “Contos de Lisboa de Mónica de Miranda e as (in)visibilidades da cidade pós-colonial”; Isis Barra Costa discorrendo sobre “Vírgulas dos lapsos de nossas lembranças: os fragmentos da herança jacente de Beatriz Nascimento” e Federica Lupati narrando sobre as “Vozes femininas negras: um olhar sobre ‘Esse Cabelo’ de Djaimilia Pereira de Almeida e ‘Olhos d’Água’ de Conceição Evaristo”.

O diálogo entre as participantes possui como foco o poder da escrita e da voz para as mulheres negras. Em um mundo em que as mulheres africanas e afrodescendentes ainda sofrem múltiplas formas de opressão, a escrita surge como uma forma de externalizar e se torna para além disso uma ferramenta de luta e resistência, como também faz com que as escritoras se tornem referências que fortalecem a identidade das meninas e futuras mulheres negras.

A 3a Conferência Internacional de Ativismo em África ocorrerá virtualmente e será repleta de painéis e mesas de debates. Realizados entre os dias 14, 15 e 16 de setembro, todas as sessões também abordarão temas relacionados aos novos perfis do ativismo social e as perspectivas de mudanças trazidas pelos mesmos. O evento é organizado pelo Instituto de Estudos de África da Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal da Paraíba, o Centro de Estudos Internacionais do Iscte (CEI-Iscte) e o Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral (CESAC) de Bissau.

Informações técnicas:

Título: Mesa preparatória 13 – Lusofonia, Periferia e Resistência: a voz e escrita contemporânea de mulheres africanas e afrodescendentes

Data de realização: 14 de setembro de 2021

Acesso: Plataforma Zoom

Horário: 13h (Brasília); 15h (Cabo Verde); 16h (Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe); 17h (Angola, Portugal); 18h (Moçambique)

Organização: Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Centro de Estudos Sociais CESAC e o Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral (CESAC) de Bissau.

Apoio: Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Participantes:

Susan de Oliveira (painelista e organizadora): Doutorado em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pelo Instituto Camões, Lisboa (2009). Pós-doutorado em Literatura Comparada pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (2015). Pós-doutorado em Estudos Africanos pelo ISCTE, Lisboa (2020). Professora associada II do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC.

Margarida Rendeiro (painelista e organizadora): Investigadora de Pós-Doutoramento no CHAM – Centro de Letras da Universidade Nova de Lisboa. É professora Auxiliar da Universidade Lusíada de Lisboa. Doutorado em estudos portugueses.

Federica Lupati (painelista e organizadora): Doutorado em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa. Com estudos sobre o Hip Hop em África e Portugal.

Isis Barra Costa (painelista): PhD em Literatura Comparada na New York University, onde também recebeu um MA em Literatura Inglesa. Sua área de especialização são as abordagens interdisciplinares da literatura e da cultura brasileira (norte-americana e hispânica / anglófona do Caribe). Performance afro-brasileira, artes visuais, literatura e poema / oratura.

Release produzido por Ana Julya Carvalho, aluna do segundo período do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA)