Escolinhas do projeto Mossoró Olímpico voltam a acontecer no Ginásio Pedro Ciarlini

O Projeto Mossoró Olímpico acontece desde 2023 e tem como principal objetivo o fomento a pratica esportiva através de escolinhas gratuitas no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini. O pontapé inicial foi dado nesta segunda (4) com o futsal masculino e o Taekwondo.

As escolinhas acontecerão nos três turnos e já contam com todas as vagas preenchidas. Ao todo, são mais de seiscentas crianças e adolescentes divididos entre as modalidades vôlei, futsal, handebol, basquete, taekwondo, kung Fu, capoeira, caratê-do e jiu jitsu.

“Esse projeto é fundamental para o fomento ao esporte desde a infância. É a oportunidade de muitas crianças do nosso município de conhecer a modalidade que mais lhe agrada e sonhar. Quem sabe, novos talentos poderão ser revelados. É um local de aprendizado desde os fundamentos do esporte até a formação do cidadão”, comenta a secretária Larissa Maciel

Confira o cronograma de aulas do Ginásio Municipal: