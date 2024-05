Escolinhas do Programa Mossoró Olímpico voltam a acontecer no período da noite

As aulas gratuitas de esportes realizadas através da Prefeitura de Mossoró, pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) retomam a ser realizadas durante o turno da noite, após a finalização do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM) no último sábado (4).

As turmas do Programa Mossoró Olímpico de modalidades como futsal masculino, das 18h às 20h, nas segundas e quartas-feiras; futsal feminino, das 18h às 21h, nas terças e quintas; e ainda do Basquete Para Todos, sempre às sextas-feiras, das 18h às 20h, retomam já nesta segunda (6).

A SEMEJ reforça que ainda há vagas para esportes como basquete (pela manhã, tarde e noite), vôlei (pela tarde), futsal feminino (terças e quintas a noite), handebol (segundas e quartas pela manhã), kung fu, capoeira, taekwondo, karatê e jiu jitsu.

Para realizar inscrições, basta se direcionar a Secretaria, localizada no Ginásio Municipal, das 8h às 11h e das 13h às 17h, portando documentos oficiais da criança/adolescente e responsável, além de uma foto 3×4.

Mais informações podem ser colhidas através do número da SEMEJ, o 9 9655-8289.