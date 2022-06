Escolha de rei e rainha do MCJ ocorre nesta sexta-feira

Ocorre nesta sexta-feira, 3, às 19h, na Arena Dedote Dias, a escolha do rei, rainha e dama da diversidade do “Mossoró Cidade Junina 2022”. O concurso é o pontapé para a programação do Festival Independente de Quadrilhas Juninas e do São João de Mossoró, que inicia nesse sábado, 4, com a realização do Pingo da Mei Dia.

O concurso premiará os reis e rainhas nas categorias adulto, mirim, infantil e dama da diversidade. A premiação que antes contemplava apenas o 1º lugar foi ampliada pela Prefeitura de Mossoró, reconhecendo também a 2ª e 3ª colocação, reafirmando o compromisso e valorização do Município com o evento.

O festival, que ocorre na Arena instalada na Praça Sadraque Tavares, reunirá mais de 90 apresentações que vão abrilhantar a Arena das Quadrilhas de 3 a 24 de junho. Entre as cidades participantes estão: São Paulo do Potengi, Guamaré, Pedro Velho, Angicos, Monte Alegre, Natal, São Miguel, Assú, Caucaia, Baraúna, Brejinho, Areia Branca, Encanto, Felipe Guerra, Parnamirim, Barcelona, Mossoró, Fortaleza, Recife, Juazeiro, Itatira, Jaguaribe, Limoeiro, Tabuleiro do Norte, Campina Grande, João Pessoa, Maracanaú, Canindé, Russas, Ceará e Maceió.

“Nesta sexta-feira, estaremos com o concurso para escolha do rei, rainha e dama da diversidade. Aproveito a oportunidade para convidar todos para o evento. O Mossoró Cidade Junina já começando com o concurso e a gente evidencia que é o São João mais cultural do Brasil e, por ser cultural, iniciaremos com essa tradição das quadrilhas que referenciam todas as festas juninas do município”, enfatizou Etevaldo Almeida, secretário de Cultura.