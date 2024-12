Escolas estaduais levam criatividade e inovação à Feira de Ciências do Semiárido

A cidade de Mossoró se transformou no epicentro da ciência e da educação com a realização da 14ª edição da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, que segue até esta sexta-feira (6). O evento ocorre no Expocenter da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e reúne mais de 580 projetos finalistas, sendo 87 escolas estaduais, celebrando o encontro entre ciência, tecnologia e educação em uma das mais importantes iniciativas do gênero na região. Esse resultado é fruto do investimento de R$ 520 mil em feiras locais e regionais de ciências.

Promovida pelo “Programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar”, a feira marca 14 anos de compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico entre estudantes da educação básica. Mais de 1.600 estudantes e professores estão envolvidos na apresentação de trabalhos previamente selecionados por feiras afiliadas e avaliados por um comitê científico especializado.