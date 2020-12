Escola histórica de Alexandria, de 86 anos, é recuperada após décadas de fechamento

A histórica Escola Estadual Waldemar de Souza Veras, no município de Alexandria, foi entregue totalmente renovada à comunidade escolar, depois de décadas de espera. A escola que há 86 anos educa a população da região teve recuperadas as suas estruturas físicas para promover novas perspectivas de vida para os alunos e professores. O equipamento está recebendo todas as licenças necessárias para que os estudantes possam utilizar as dependências no ano letivo de 2021. Por tratar-se de um prédio tombado como patrimônio histórico, a obra foi executada mantendo o padrão arquitetônico.

A unidade recebeu o investimento de R$ 1,6 milhão, beneficiando diretamente 308 alunos do Ensino Fundamental II, que receberão cinco novas salas de aulas, de leitura, de recursos multifuncionais, laboratórios de informática e de ciências e recreio e pátio cobertos.

“Depois de esperarmos tanto, estamos com a nossa escola pronta para receber toda a comunidade escolar. Esse espaço é importante para toda a cidade e a região; foi por onde nossos avós e pais passaram e merecia um cuidado como este”, comemorou Maria José Ferreira, gestora da Escola, pontuando ainda que o momento agora é de torcer e manter o combate ao coronavírus para que as aulas voltem: “Com nosso sonho se concretizando, agora é torcer para que essa pandemia passe, para podermos voltar à convivência escolar”.

A escola passou a ter total acessibilidade, em uma unidade adequadamente setorizada. Na área administrativa estarão: a secretaria, a recepção, a direção e a sala dos professores. Na ala de serviços terá cozinha, despensa, banheiros para alunos e funcionários, área de serviço e depósitos.