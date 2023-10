Escola de Música da UFRN abre inscrições para cursos técnicos

A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) divulgou um edital para seu processo seletivo de cursos técnicos. No total, estão disponíveis 109 vagas, distribuídas entre os cursos de Canto, Processos Fonográficos, Instrumento e Regência. Metade dessas vagas está reservada para candidatos que concluíram o ensino fundamental em escolas públicas.

Os cursos têm uma duração de três anos e são ministrados no período da tarde. Para se candidatar, os interessados devem atender a alguns pré-requisitos, incluindo um conhecimento mínimo na área, que será avaliado por meio de um teste de habilidade específica (THE) relacionado ao curso escolhido.

Os processos de seleção variam de acordo com o curso pretendido. Para os candidatos interessados no curso de Processos Fonográficos, a seleção é baseada em uma prova discursiva virtual. Já para os aspirantes ao curso de Regência, o processo inclui um teste de execução de solfejos, a apresentação de duas peças musicais de livre escolha, bem como esquemas de marcação dos compassos simples.

Para os cursos de Canto Erudito, Canto Popular e Instrumento, a seleção consiste na análise de um vídeo enviado pelo candidato, no qual é necessário listar as obras interpretadas e seus respectivos compositores.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de outubro, e os interessados poderão se candidatar por meio do site da Comperve. Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital completo para obter detalhes adicionais.