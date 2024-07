Escola de Governo disponibiliza vagas para cursos presenciais em Caicó

Servidores públicos do Seridó poderão participar das ofertas de capacitação presencial da Escola de Governo do Rio Grande do Norte (EGRN), vinculada à Secretaria da Administração (Sead), nos meses de agosto e setembro. Isso porque foram abertas inscrições para dois cursos presenciais na cidade de Caicó. As oportunidades são para os cursos de Planejamento Estratégico e de Redação Oficial.

As inscrições estão abertas na página da Escola de Governo: http://www.escoladegoverno.rn.gov.br/.

De acordo com o diretor-geral da EGRN, professor João Emanuel Evangelista, a interiorização dos cursos tem como propósito oportunizar a multiplicação do conhecimento e do apefeiçoamento técnico para todos os servidores. “Temos muitos servidores públicos que residem e trabalham distante da região metropolitana. A partir disso, decidimos retomar a oferta de cursos no interior, começando pelas cidades-polo, por questões estratégicas. Já abrimos inscrições para cursos em Mossoró e agora estamos oportunizando outras turmas para Caicó. A depender da procura, poderemos oferecer em outras cidades e ampliar o número de capacitações nesses polos”, esclarece.

SOBRE OS CURSOS

Planejamento Estratégico (20h)

Será realizado entre os dias 26 e 29 de agosto no Campus da UERN, situado na Avenida Rio Branco, 725 – Centro de Caicó. No primeiro dia, as aulas acontecerão somente à tarde e no último dia, somente pela manhã. O objetivo é proporcionar aos participantes uma compreensão geral acerca do planejamento estratégico e de suas ferramentas numa perspectiva aplicada às necessidades do setor público. O professor da UERN, Yuri Dantas dos Santos, que é doutor em Ciências Contábeis pela UFPB, mestre em Administração pela UFCG e especialista em Gestão Pública pelo IFRN, será o responsável por ministrar a capacitação. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de agosto. Ao todo, são oferecidas 40 vagas.

Redação Oficial (30h)

Acontecerá entre os dias 09 e 13 de setembro, sendo somente no horário vespertino no dia 09 e somente no matutino no dia 13. Nos dias 10, 11 e 12, o curso será realizado das 8h às 12h e também das 14h às 18h. O intuito do curso é apresentar os aspectos formais e funcionais da redação de documentos oficiais como condição de comunicação eficiente e produtora de sentido/resolutividade na gestão pública. A assessora técnica jurídica da PGE/RN, Cleunice Cristina Silva Araújo, é quem vai ministrar a capacitação. As aulas serão realizadas no Campus da UERN, situado na Avenida Rio Branco, 725 – Centro de Caicó. As inscrições estão disponíveis até o dia 29 de agosto.

SERVIÇO

Curso de Planejamento Estratégico – Caicó

Data: 26/08 a 29/08

Inscrição: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/145/

Curso de Redação Oficial – Caicó

Data: 09 a 13/09

Inscrição: https://suap.rn.gov.br/eventos