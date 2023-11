Escola Agrícola de Jundiaí tem novo curso de Multiplicadores Aquícolas e recebe anúncio de mais investimentos

Fortalecer a aquicultura e torna-la cada vez mais profissional e difundida no país. Com esse objetivo foi lançado nesta terça-feira (14), na Escola Agrícola de Jundiaí, o Curso de Multiplicadores Aquícolas, com a presença da Governadora Fátima Bezerra, do Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da Secretária Nacional de Aquicultura, Teresa Nelma.

O Curso de Multiplicadores Aquícolas foi desenvolvido em parceria com a Organização das Nações Unidas Para Agricultura e Alimentação (FAO), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade de Brasília (UNB), e abrange uma ampla gama de assuntos relacionados à aquicultura. Dividido em nove módulos, fornece aos alunos conhecimentos essenciais para se tornarem multiplicadores e promotores dessa atividade.

“Temos um desafio nacional que é tirar o Brasil do mapa da fome, e a pesca e a aquicultura tem tudo a ver com isso, por uma razão óbvia. Temos um potencial imenso e o que nós precisamos é procurar cada vez mais a formação e a capacitação. Por isso quero dizer da minha alegria em saber que, entre os mais de 3 mil inscritos no curso, o estado que teve mais inscrições foi o Rio Grande do Norte. Isso traduz o interesse e a disposição dos estudantes, gestores e empreendedores para evoluir cada vez mais”, destacou a Governadora Fátima Bezerra.

Hoje, aproximadamente metade do pescado consumido é proveniente da Aquicultura, responsável pela produção de peixes, camarões, ostras, rãs, entre outros organismos aquáticos, que quando produzidos corretamente, proporcionam qualidade, padronização e segurança alimentar para a população. E uma das formas de aumentar a produção e focar na capacitação é formar agentes multiplicadores e fundamental para o crescimento do setor aquícola no país.

O Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, falou da satisfação pelo novo curso e o seu sucesso tão rápido. “Há seis meses atrás, a nossa Secretária Nacional de Aquicultura, Teresa Nelma, veio me apresentar o programa para construir esse curso e já me trouxe pronta uma parceria com importantes instituições como a UFRN, UNB, FAO. Nós imaginávamos que nesse primeiro ano nós teríamos em torno de mil inscritos, e hoje completamos 3.600, dos quais 400 vem do Rio Grande do Norte, primeiro lugar em número de inscritos. Mas isso não é surpresa – o RN no mapa da pesca ocupa um espaço estratégico”, refletiu o ministro.

*Ministro anuncia mais de R$ 5 milhões para o RN em investimentos e Governadora garante parceria*

André de Paula, além de participar do lançamento do curso, trouxe ótimas notícias para o Rio Grande Norte. O Ministério lançou edital para contemplar programas, projetos de associações e cooperativas e duas iniciativas do RN foram contempladas e cada uma receberá R$ 500 mil. “O investimento é para o nosso programa de reestruturação das universidades em cursos técnicos e graduação e pós-graduação e além disso, estamos contemplando também R$ 500 mil para o Curso Técnico de Aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí. E não para por aí: dos R$ 36 milhões do PRONATEC, uma parceria do Ministério de Educação, onde a Pesca entra com R$ 6 milhões, a UFRN foi contemplada com R$ 3,5 milhões, ou seja, são R$ 5 milhões em investimentos e projetos no Estado, fortalecendo cada vez mais o setor”, afirmou o ministro.

Fátima Bezerra recebeu a notícia desses valores com alegria e também prometeu uma parceria com o Ministério. “Temos que levar adiante um programa ousado de interiorização da aquicultura, já que temos toda uma cadeia das instâncias institucionais falando uma só língua, totalmente dedicados para fazer avançar essa cadeia produtiva desta atividade”, completou.

O Governo lançará no início de 2024 um grande plano de incentivo à interiorização do camarão, aproveitando as áreas de nossas barragens, como objetivo de ampliar mais ainda a produção de Camarão. É um plano que terá apoio do Ministério da Aquicultura e Pesca, Banco no Nordeste para financiar os produtores e liberação de licenças ambientes mais céleres.

Além da governadora, do ministro André de Paula e da secretária Teresa Nelma, estiveram presentes no lançamento Ivan Max, Diretor da Escola Agrícola de Jundiaí; Daniel Diniz, Reitor da UFRN; Deputado Federal Fernando Mineiro; Secretário Adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia; Secretária Adjunta SAPE e a Subsecretaria de Pesca e Aquicultura do Rio Grande do Norte, Luísa Medeiros.