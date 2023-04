Escandaloso o beijo de Dalai Lama em criança

Repercute na mídia internacional, vídeo de Dalai Lama, a figura mais sagrada do budismo. Ele vive exilado na Índia, desde que fugiu do Tibete em 1959, em um mosteiro, que tem vista para os picos cobertos de neve da cordilheira do Himalaia, cuja beleza natural é de tirar o fôlego

Beijo – O vídeo mostra o Dalai Lama beijando uma criança de oito anos, em seus lábios, em local público. Tudo começou com um convite para que a criança subisse à plataforma, onde ele estava sentado. O religioso mostra a sua bochecha e diz “primeiro aqui” e a criança o beijou e lhe deu um abraço. Em seguida, segura a mão da menino, movendo-a para a sua boca e afirma: “Aqui também”.

Continuidade – Não satisfeito, o líder religioso coloca a lingua para fora, dizendo “chupa minha língua”. O garoto atende o pedido que lhe era feito. Depois, com o rosto colado à face do jovem e sorrindo, o religioso aconselha que ele deveria olhar para “bons seres humanos, que criam paz e felicidade”.

Protestos– A medida que o vídeo se irradiou na Internet, Dalai Lama foi condenado por muitos, que o chamaram de “inapropriado”, “perturbador”, “escandaloso”, “doentio” e “nojento”. O que provoca indignação é pensar que um líder religioso peça a uma criança que lhe chupe a língua e que já tenha ocorrido (ou possa ocorrer) outras vezes.O fato mostra quanto vulnerável permanece a humanidade, mesmo sob o manto da moralidade.

Apoio –. Dalai Lama é um homem que conheceu líderes mundiais e dividiu palcos com estrelas pop e atores. Os presidentes dos EUA faziam fila para encontrá-lo. George W. Bush presenteou-o com a medalha de ouro do Congresso, enquanto Barack Obama o encontrou em várias ocasiões, inclusive em Delhi em 2017, depois que deixou o cargo.

Polêmica – Em 2015, o tibetano já havia dado uma declaração polêmica. Indagado se poderia viver com uma mulher disse que sim, desde que ela fosse atraente. Afirmou acreditar que a beleza importa tanto quanto os cérebros. Na sua condição, o budismo exige o celibato. Não se pode negar que a mensagem de unidade do Dalai Lama é universal. Mas, para um líder religioso famoso, as suas atitudes e declarações geram protestos inevitáveis.