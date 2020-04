esap e LAIS/UFRN disponibilizam site com informações sobre a Covid-19

Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), está disponibilizando o site COVID RN com informações, notícias e medidas preventivas tomadas pelo Governo do RN no combate à pandemia da Covid-19.

O site realiza o acompanhamento do número de casos e boletins epidemiológicos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Além disso, é possível conferir os decretos, o Plano de Contingência Estadual, as notas técnicas, as notas informativas, as medidas preventivas, os dados da Transparência sobre os recursos utilizados, assim como, os programas desenvolvidos pelo Governo, como o RN+ Unido e o RN+ Protegido, para enfrentamento ao coronavírus.

Essa é mais uma ação do Governo do RN, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), visando à transparência das ações e à disseminação de informações no combate à Covid-19.

Assecom