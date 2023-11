Equipes de Mossoró assumem topo da tabela na 2ª Divisão

Informações da Tribuna do Norte

Com 11 gols e placares amplos, a 7ª rodada do Campeonato Potiguar 2ª Divisão finalizou no último domingo (6). Empatados com 15 pontos, as equipes Mossoró e Baraúnas ocupam o topo da tabela e Riachuelo segue sendo o único que não venceu ou empatou alguma partida nesta temporada.

O sábado (4) foi de disputa entre Laguna e Riachuelo, às 15h, no Fraqueirão, finalizado com placar favorável de 2 a 0 para o time vegano. No mesmo dia, às 20h, no Nogueirão, Baraúnas foi autor da maior goleada da rodada, vencendo o Riachuelo pelo placar de 5 a 0.

Já no domingo (5), o Nogueirão foi palco de mais uma partida, desta vez às 17h para Mossoró e Alecrim. Os atletas da região Oeste potiguar finalizaram os 90 minutos na frente por 4 a 0.

Tabela

Mossoró se estabelece em 1º lugar com cinco vitórias e duas derrotas, igualmente ao Baraúnas que está em 2º. De acordo com o regulamento da competição, o segundo critério de desempate, depois do número de vitórias é o confronto direto. Na 4ª rodada o Mossoró venceu o Baraúnas por 2 a 1.

Laguna chega em 3º com 13 pontos, seguido do Alecrim em 4º (10 pontos) e Parnamirim em 5º (nove pontos). Riachuelo é o lanterna com nenhum ponto.