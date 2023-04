Equipe do SAMU é agredida durante atendimento em Areia Branca

Na madrugada deste domingo (16), durante um atendimento de urgência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Areia Branca foi agredida com socos e pontapés por um casal que havia sofrido um acidente na rodovia BR 110, próximo à comunidade de Casqueira, zona rural do município.

O chamado foi recebido pela central de regulação por volta das 2h30 da manhã e a equipe se deslocou para atender as vítimas do acidente. Chegando ao local, encontraram um casal que havia caído com o carro em uma área alagada de salina na margem da rodovia. Ambos foram atendidos pelos socorristas, mas o homem decidiu abandonar o atendimento e iniciou agressões verbais e físicas contra a equipe dentro da ambulância.

O paciente agrediu o socorrista com socos e empurrões e, em seguida, partiu para agredir o condutor da ambulância com pontapés e ameaças. A identidade dos profissionais agredidos foi preservada, e os setores competentes do município e do governo do estado estão dando suporte para os profissionais afetados.

Portal da Tropical