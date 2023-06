Entrega da medalha “Rodolfo Fernandes” marca 96 anos da resistência ao ataque do bando de Lampião

Na data em que completa 96 anos da invasão do bando do cangaceiro Lampião a Mossoró e, consequente, resistência dos mossoroenses, o Município realizou na noite desta terça-feira, 13 de junho, a entrega da medalha “Prefeito Rodolfo Fernandes”, a mais alta honraria da cidade, ao padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

O homenageado possui quase 70 anos de vida sacerdotal e também educacional, tendo marcado seu nome no centenário Colégio Diocesano Santa Luzia, um dos mais tradicionais do Estado, sendo o padre Sátiro, hoje, seu diretor emérito.

Seus laços com a educação também lhe fizeram professor e reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), sendo o homenageado um dos responsáveis por um dos grandes passos da instituição, no caso a sua estadualização.

“Eu me sinto forte, porque aí eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi ao lado de alguém. Eu sempre trabalhava com uma equipe. Aí a minha certeza de jogar em qualquer hora e em qualquer dia, em espírito de equipe. A instituição, o profissional que se apoiar em sua equipe, e ter confiança e dar liberdade, ele tem méritos”, declarou padre Sátiro, o homenageado da noite.

O palco para a entrega da medalha “Prefeito Rodolfo Fernandes” foi, exatamente, o adro da Capela de São Vicente, localizada na avenida Alberto Maranhão, no centro da cidade, que funcionou como uma das trincheiras dos munícipes durante e empreitada de Lampião e seu bando.

Diversas autoridades locais e estaduais estiveram prestigiando o evento e testemunhando a própria história, com o início de um ciclo de homenagens da Prefeitura a personalidades que contribuem, com ações relevantes, para o desenvolvimento do município.

“É uma homenagem muito merecida, por tudo que Rodolfo Fernandes fez por essa cidade, ser essa comenda a maior de Mossoró, e tendo como primeiro a receber essa medalha o padre Sátiro, que dispensa qualquer comentário. Por toda a luta dele pela educação, pela religião, e por tudo que ele fez pela história. Ele foi professor de História por muitos anos. Então, eu acho uma homenagem muito justa, tanto para ele quanto para Rodolfo Fernandes, o patrono dessa honraria”, pontuou o historiado Geraldo Maia.

Para o padre Charles Lamartine, diretor do Colégio Diocesano, do qual padre Sátiro foi diretor por mais de meio século, e da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, como fundador, a homenagem é justa e honra a todos ao seu redor.

“Padre Sátiro receber uma homenagem que leva o nome de um prefeito que tem tanta história e deixou tantas marcas, é para nós uma homenagem que nos alegra como igreja, como a Faculdade Católica que ele fundou. Nos alegramos como diretor do Colégio Diocesano, que ele dirigiu por mais de 60 anos, e capelão de São Vicente por mais de 56 anos. Então, celebrar e homenagear padre Sátiro, que é uma instituição em sua pessoa, é de fato para nós um motivo de muita alegria e faremos sempre com muito decoro. Agradecemos à Prefeitura e a todos aqueles que reconhecem os méritos e feitos deste homem”, declarou padre Charles.