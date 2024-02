Entrega da chave da cidade ao Reinado de Momo e show de Elba Ramalho marcam abertura do Carnaval de Natal

A abertura oficial da edição 2024 do carnaval de Natal acontece nesta quinta-feira (08), no Polo Petrópolis (rua Trairi, ao lado do Palácio dos Esportes). O prefeito Álvaro Dias fará a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo e a Rainha do Carnaval. A programação de shows no local que promete agradar em cheio ao público vai ter início com o cortejo cultural, reunindo diversas manifestações percorrendo o bairro de Petrópolis, saindo às 16h do Largo do Atheneu. No palco, as atrações musicais começam às 18 horas, com Valéria Oliveira, e encerram com banda Dugiba e Spok e Elba Ramalho.

“Este será o maior Carnaval da história de Natal. A Prefeitura não mediu esforços para entregar ao cidadão uma festa bonita, organizada, democrática, segura e repleta de alegria como a cidade merece. Venha participar traga a sua família, vista sua fantasia e curta uma grande momento”, afirma Álvaro Dias. A maior festa popular do planeta promete agitar todas as regiões da cidade, abrindo espaço para todos os ritmos e gostos musicais. Neste ano, o evento conta com apresentações em 12 palcos espalhados pelos bairros das Rocas, Centro Histórico, Petrópolis, Redinha, Nazaré, Ponta Negra, Praia do Meio, Nossa Senhora da Apresentação e Santarém.

Para o prefeito, a importância do Carnaval para a cidade ultrapassa a questão apenas festiva: “Definitivamente, aplicar recursos em eventos como o Carnaval, o São João e o Natal em Natal não é gasto. É investimento. Estudos de instituições respeitadas comprovam isso, destacando que a cada R$ 1,00 investido em eventos culturais, como é o Carnaval, outros R$ 13 retornam aos cofres públicos. É fundamental seguirmos com a valorização da política cultural em nossa cidade. Nunca se investiu tanto no setor como nós estamos fazendo, estimulando a nossa economia formal e informal, gerando emprego e trazendo dividendos para a Prefeitura”, relata o prefeito Álvaro Dias.

No evento em 2023, pesquisa da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/RN) atestou que circularam R$ 126,8 milhões na economia da cidade, durante os dias de folia. Uma movimentação financeira 21 vezes superior ao que foi investido pela Prefeitura.

Para o prefeito, dados como o da pesquisa Fecomércio comprovam a importância do Carnaval, sob o ponto de vista econômico. “O detalhe é que, mesmo com o Carnaval de 2023 tendo sido o primeiro pós-pandemia, registrou-se uma maior circulação de dinheiro na cidade, em relação a 2020, a última edição realizada. A população em geral entende esse impacto positivo, gosta dos eventos e faz questão de participar”, explica Álvaro Dias.

Álvaro Dias disse que a expectativa segue alta para a edição deste ano: “O setor hoteleiro já antecipou que a taxa de ocupação na cidade ficará na faixa dos 80%, durante os dias do evento. Diversos segmentos são impactados pela folia carnavalesca, dentre eles bares, restaurantes, hotéis, setor de vestuário, artesãos, salões de beleza, comércio informal, enfim, uma grande parcela de empreendimentos”, avalia.

Mil artistas

O Carnaval de 2024 em Natal reunirá ao todo 23 atrações nacionais e 151 potiguares. No total, entre atrações de palcos, blocos, troças e demais modalidades, mais de 1.000 artistas circularão pelo evento em todos os polos. A Prefeitura do Natal também garante toda a estrutura física, colocando à disposição dos foliões cinco postos médicos, cinco ambulâncias com UTI e oito ambulâncias básicas, além de 60 brigadistas, 350 seguranças, estrutura de 350 banheiros químicos, áreas exclusivas para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras, sonorização e projeto de iluminação cênica.