Entre quase 2 mil testes de COVID-19 realizados no drive thru apenas 4 testaram positivo

Neste sábado (07), foi promovido na Estação das Artes drive thru de testes para o novo coronavírus que comprovou a redução do número de casos em Mossoró. Dos 2 mil testes rápidos de IgG e IgM, disponibilizados pela Prefeitura Municipal, somente 4 pessoas tentaram positivo.

À pé, de bicicleta, moto ou carro, as pessoas chegavam ao local para testagem. Ao todo, 1.820 testes foram realizados onde constatou-se que 220 indivíduos já tiveram contato com a doença, 1.596 casos negativos e os 4 confirmados foram encaminhados à UPA do Belo Horizonte.

Além das medidas de segurança, iniciativas da Prefeitura no combate a pandemia com ampliação de leitos, hospital de campanha, medicamentos para tratamento precoce e testagem em massa, ajudaram a conter a proliferação do vírus.