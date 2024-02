Entidades pedem reunião com Fátima após secretário dizer que “empresários ficaram com o dinheiro do ICMS”

Quatro entidades empresariais do Rio Grande do Norte pediram nesta segunda-feira (19) uma reunião com a governadora Fátima Bezerra (PT) para discutir os impactos da redução de ICMS no Estado. Na virada do ano, o imposto caiu de 20% para 18%, apesar da campanha do Governo do Estado para que a taxa fosse mantida no patamar anterior.

Em nota conjunta emitida nesta segunda, as federações da Indústria (Fiern), do Comércio (Fecomércio), dos Transportes (Fetronor) e da Agricultura (Faern) pedem “uma conversa direta entre as instituições e a chefe do Executivo, distanciando-se de um ambiente de provocações inócuas com fundamento político, via redes sociais”.

As federações pedem a manutenção de um “diálogo franco, aberto e respeitoso” com o governo estadual.

O pedido das entidades ocorre após o secretário estadual de Administração, Pedro Lopes, usar as redes sociais no fim de semana para criticar empresários que, segundo ele, não repassaram para os consumidores a diminuição no ICMS.

“Para as entidades representativas do setor produtivo potiguar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental passa por planejamento e discussões técnicas. É oportuna, neste momento, uma agenda conjunta de mobilização com a finalidade de buscar o reequilíbrio fiscal do Estado e ainda de manter e atrair mais negócios e empreendimentos para o Rio Grande do Norte, traçando estratégias para fomentar o ciclo virtuoso da economia que distribui riquezas, favorece a arrecadação e a sustentabilidade fiscal e melhora a qualidade de vida”, destaca o texto publicado nesta segunda-feira.

“É no roteiro do desenvolvimento econômico que precisamos, juntos, concentrar toda força, disposição, argumentação e insistência – tanto a sociedade, quanto as instituições representativas, a Assembleia Legislativa e o Executivo Estadual”, destacam Fiern, Fecomércio, Fetronor e Faern.

Fonte: 98FM