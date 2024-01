Entenda os próximos passos do Corinthians no mercado em busca de mais reforços para 2024

O clube perdeu o centroavante Felipe Augusto, vendido ao Brugge, da Bélgica, além do jovem Pedro, negociado com o Zenit, da Rússia. Mano Menezes iniciou os trabalhos com seis opções: Yuri Alberto, Romero, Gustavo Mosquito, Wesley, além de Guilherme Biro e Giovane, convocados pela Seleção para a disputa do Pré-Olímpico e que não participam da pré-temporada.