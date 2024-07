Engorda da praia de Ponta Negra tem valor atualizado e deverá passar de R$ 107 milhões

Orçada inicialmente em R$ 73 milhões, a obra de engorda da praia de Ponta Negra teve a previsão orçamentária reajustada para R$ 107 milhões. Isso representa um aumento de 42,67% no valor total da intervenção. O plano de trabalho está sendo analisado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que faz a liberação de recursos para a realização dos serviços.

“Foi pela defasagem do valor, porque ele envolve três obras: o enrocamento, a drenagem e a engorda da praia. Tivemos que atualizar o valor”, explicou ao AGORA RN Joanna Guerra, que deixou a Secretaria Municipal de Planejamento no mês passado para ficar apta a disputar as eleições. Filiada ao Republicanos, ela é pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Paulinho Freire (União Brasil).

À reportagem, Joanna Guerra abordou as críticas recentes sobre o processo de engorda. “Toda a discussão desta semana tem girado em torno da liberação da licença da engorda, que é o documento que credencia a Prefeitura de Natal a iniciar a obra”.

Segundo ela, críticas recentes feitas pelo deputado federal Fernando Mineiro (PT) são infundadas. O parlamentar tem gravado vídeos nas redes sociais destacando a cobrança do Governo Federal por informações técnicas sobre a obra.

O caso não tem relação com a discussão em torno do licenciamento ambiental para a obra, que abriu uma crise entre a prefeitura e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema)