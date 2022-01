“Engolir e cuspir”: Henrique Alves rebate deputada do PT e cobra respeito ao MDB

Após as declarações da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mossoró e líder do partido na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a deputada estadual Isolda Dantas, sobre uma possível aliança do PT com o MDB prevista para as eleições deste ano, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves utilizou uma rede social para pedir respeito ao MDB.

Em seu twitter, Henrique publicou:

Devo aqui com a respeitosa liberdade responder à infeliz declaração da Dep Isolda Dantas (PT) sobre um ACORDO do PT com o MDB,por cargos na disputa eleitoral,pela reeleição da Gov Fátima.

O convencimento seria o apoio a Lula! A Dep Isolda declara : “ engolir agora para cuspir depois!” Não participei de nenhuma conversa nessa direção.

Tenho muito respeito pelo ex Pres Lula e Gov Fátima,eles sabem, me conhecem!

Mas tratar assim o MDB? Respeito é bom, MDB gosta, e merece!E até porque também a honrada Sen Simone Tebet é pré candidata à Presidência do MDB,sob a liderança do amigo Pres Baleia Rossi. ! 51 anos de MDB, minha vida e história, me dão o dever e o direito de expor esse sentimento! MDB de verdade.Ontem, hoje e sempre!💚👍🏽🌿 #respeito #democracia #boapolítica

Fonte: Portal Grande Ponto