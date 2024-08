Energia recuperada no primeiro semestre abasteceria mais de 67 mil casas por um mês no RN

As ações de combate às ligações clandestinas pela Neoenergia Cosern de janeiro a junho deste ano em todo o Rio Grande do Norte resultaram na recuperação de 10 GWh de energia. Esse número é suficiente para abastecer, por 30 dias ininterruptos, 67.080 residências com consumo médio mensal de 149,57 kWh. O furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode causar prejuízos materiais e acidentes com risco de morte para quem pratica o ato criminoso e para as pessoas que estão próximas às ligações clandestinas.

Para efeitos de comparação, o quantitativo de energia recuperada no primeiro semestre pelas equipes da Neoenergia Cosern seria suficiente para abastecer por 30 dias, em média, as cidades de São José de Mipibu e Touros. Em Natal, responderia pela demanda de consumo dos bairros de Ponta Negra e Bom Pastor, por exemplo. Se levarmos a comparação ao município de Mossoró, a quantidade de energia recuperada abasteceria os bairros de Nova Betânia, Centro, Maísa e Santo Antônio também por 30 dias.

“Nós combatemos as ligações clandestinas de energia em todo o estado diuturnamente, todos os dias da semana. Essas conexões, sem o aval técnico da distribuidora e sem a contagem correta pelo medidor, caracterizam crime. É importante que toda a comunidade tenha consciência do risco à saúde que é fazer e manter um gato de energia. Eles podem causar acidentes graves e morte”, afirma Ângela Barreto gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Cosern.

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.