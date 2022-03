Energia produzida no RN é vendida para a Magalu

A Voltalia Comercializadora, empresa do Grupo Voltalia, negociou a venda de quase 13 mil certificados internacionais de energia renovável, os I-REC, para a Magalu, principal plataforma brasileira para comprar e vender. A transação atesta o compromisso da empresa com o uso de energias renováveis e com a agenda ESG, fortalecendo as metas de combate às mudanças climáticas no mundo.

Os certificados foram negociados no ano passado e são referentes à energia gerada em 2021 nos parques eólicos da Voltalia localizados no Rio Grande do Norte, onde a empresa desenvolve o Cluster Serra Branca, o maior complexo eólico e solar da Voltalia mundo, com potencial que pode chegar a 2,4GW.

A Voltalia é uma das primeiras empresas a serem certificadas para emissão do REC Brazil e é considerada a maior emissora dos certificados com a chancela dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Até hoje, a empresa emitiu mais de 2 milhões de RECs e possui mais de 1 milhão já contratados para os próximos anos, consolidando a posição da empresa como um dos maiores players do setor.

“O mercado de RECs está crescendo em alta velocidade todos os anos. Esperamos que 2022 seja um ano ainda melhor, pois há um aumento considerável de demanda pelos certificados, já que são uma alternativa para empresas compensarem suas emissões de CO2, mostrando seu compromisso no fomento à energia renovável”, acrescenta Katia Monnerat, diretora de Comercialização e Regulação da Voltalia no Brasil.

O I-REC é um sistema internacional padronizado para emissão de Certificados de Energia Renovável. Ao ter acesso aos certificados no padrão I-REC, as empresas poderão declarar baixas emissões de gases de efeito estufa decorrentes do consumo de energia. Cada certificado equivale a 1 MWh de energia gerada por uma fonte renovável.