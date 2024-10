‘Enem dos Concursos’: notas do CNU são divulgadas

O governo federal divulgou, nesta terça-feira (8), as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos concursos”. (veja abaixo como acessar)

Foram liberadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa. (relembre o que aconteceu)

Na página oficial da seleção, os participantes também podem ver se foram convocados para a prova de títulos (pós-graduação, mestrado, doutorado), que devem ser enviados até esta quarta-feira (9).

O governo divulgou, ainda, a imagem digital da prova discursiva (parte escrita) da avaliação e os padrões de resposta para o nível superior, ou seja, quais aspectos a banca esperava que o candidato abordasse durante a resposta.

Lembrando que nem todos os participantes tiveram a parte escrita avaliada, pois a correção dependia das notas de corte definidas pela Fundação Cesgranrio.

O processo seletivo teve 7 questões anuladas nos blocos 1, 3 e 7 (veja quais perguntas). Os pontos relativos a elas foram atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas desses blocos, conforme previsto no edital.

Os gabaritos finais das provas objetivas do concurso, pós recursos, também estão disponíveis na página oficial do processo seletivo.