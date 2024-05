Enem dos concursos não tem prazo para acontecer após adiamento

Governo federal decidiu por adiar as provas do Concurso Nacional Unificado, marcadas para este domingo 5 em todo o país, após as fortes chuvas atingirem o estado do Rio Grande do Sul.

O “Enem dos Concursos”, como é mais conhecido, estava marcado para acontecer neste fim de semana no Brasil, mas as autoridades do Rio Grande do Sul solicitaram o adiamento em virtude da situação de calamidade pública devido as chuvas que o estado está passando nos últimos dias.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, cuja pasta está à frente na organização do concurso, chegou a consultar o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre as providências jurídicas que podem ser tomadas sobre o caso.

Na noite da última quinta-feira 2, o ministério havia divulgado uma nota afirmando que as provas estavam mantidas para o domingo 5.

Durante uma coletiva de imprensa dos ministros Paulo Pimenta (Secom) e Esther Dweck (Gestão e Inovação), na tarde desta sexta-feira 3, a ministra Esther Dweck confirmou o adiamento do concurso e disse que ainda não há uma nova data para que o certame seja aplicado.

“Não temos uma nova data. Nas próximas semanas podemos divulgar a nova data, mas, nesse momento, toda a questão logística envolvida na prova não nos permite dar uma nova data com segurança”, afirmou.

“Essa decisão de adiamento do concurso busca garantir a integridade dos participantes, preservando a vida das pessoas e conferindo segurança jurídica ao concurso”, completou.

A decisão foi tomada após uma análise coletiva e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), “nos alertou dos riscos de realizar as provas no estado”.

Ao todo, mais de 2,1 milhões candidatos inscritos no CNU fariam a prova em 228 municípios do Brasil. Desses, 80.348 são do RS, o oitavo estado com mais números de inscritos.

O Rio Grande do Norte tem 52.072 candidatos inscritos que realizariam as provas em quatro cidades: Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó. Os candidatos serão distribuídos em 93 locais de prova, totalizando 1.503 salas em todo o estado.