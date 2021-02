Enem digital registra 68,1% de abstenção

Neste domingo (31), aconteceu a aplicação das primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020 na versão digital, que registrou a ausência de 68,1% dos 93 mil inscritos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela avaliação, ao todo, 34.590 candidatos realizaram as provas ontem.

Alexandre Lopes, presidente do Inep, atribui as faltas principalmente à pandemia do Covid-19. A versão impressa também contou com uma abstenção recorde na história do ENEM, visto que mais da metade dos participantes não compareceu. “O índice de abstenção continua alto, como também teve no Enem impresso. A gente entende que isso é muito em função da pandemia. Alguns locais estão em lockdown, às pessoas não saíram de suas casas para fazer as provas”, diz.

Em razão do atual cenário, o Inep adotou várias medidas de segurança para proporcionar um ambiente mais confortável aos estudantes. Uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e antecipação do horário de abertura dos portões. Além disso, inscritos com sintomas de covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa não deveriam comparecer ao local de prova. Esses candidatos terão direito a reaplicação do exame, nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Até o momento, 174 participantes solicitaram a reaplicação. Desses pedidos, o Inep aceitou 118. O requerimento pode ser feito pela Página do Participante. Para Lopes, o exame marca o início de mudanças no Inep, que deverá tornar o Enem 100% digital até 2026, bem como as demais avaliações do órgão, que passarão a ser realizadas no formato digital.