Enem 2022: g1 trará neste domingo (13) o gabarito extraoficial das questões e fará a correção da prova ao vivo com professores do Anglo

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, o g1 trará, a partir das 18h30 deste domingo (13), o gabarito extraoficial das 90 questões de linguagens e ciências humanas e fará a correção de toda a prova em um programa ao vivo com professores do curso Anglo, incluindo comentários sobre a redação.

Ao longo do domingo, o g1 também fará a cobertura em tempo real da prova, com a movimentação dos candidatos nos locais de exame, a divulgação do tema da redação e eventuais problemas na aplicação e boletins que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vier a divulgar.

Quase 3,4 milhões de candidatos estão inscritos em todo o país para fazer o exame, que serve de acesso para diversas universidades.