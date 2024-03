Endrick faz história em Wembley no amistoso Brasil x Inglaterra na estreia de Dorival

Tiago Leme, em Londres para a RFI

Depois de um ano de 2023 de maus resultados e indefinições, o Brasil começa 2024 com bom desempenho em campo. Após a o jogo, Dorival valorizou o resultado positivo, mas ponderou sobre ainda haver um caminho longo pela frente.

“Realmente é um momento especial, sim. Acho que poucas foram as vezes que a seleção brasileira, estando em campos ingleses, acabou vencendo. Isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos. Não podemos perder o principal, que é apenas início de trabalho. Isso não pode ser um balizador desse momento. Temos que ter consciência que temos muito o que fazer, o trabalho é apenas inicial. Temos coisas importantes para corrigir e buscar um melhor equilíbrio”, analisou o treinador.

Em um primeiro tempo equilibrado, houve boas chances para os dois lados. Pelo Brasil, Rodrygo parou em Pickford. Vinícius Júnior tirou do goleiro, mas Walker salvou quase em cima da linha. E Lucas Paquetá chegou a acertar a trave. Pela Inglaterra, Watkins chutou por cima. Phil Foden também tentou. E Gordon exigiu boa defesa de Bento. Mas nada de gols antes do intervalo.

O gol histórico

Na segunda etapa, Bento espalmou nova finalização de Gordon. Depois, Paquetá errou o alvo por pouco em um chute colocado. Endrick entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Rodrygo. Aos 34 minutos, o jovem jogador do Palmeiras e já vendido para o Real Madrid, aproveitou um rebote do goleiro, após o chute de Vinícius Júnior em um lançamento de Andreas Pereira e finalizou na rede. Foi o primeiro gol de Endrick pela seleção principal, em seu terceiro jogo com o uniforme brasileiro, que nesta partida não usou a tradicional canarinho.

Com o feito, ele se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Wembley. Após balançar as redes, Endrick se emocionou em campo, e depois explicou que isso até fez ele desperdiçar a chance de fazer o segundo gol.

“Eu não tenho palavras para descrever a minha felicidade, porque sempre foi um sonho de criança. Fazer um gol pela seleção é muito importante para mim, para a minha família, para todas as pessoas que estão realmente comigo (…) Mas quando eu fiz o gol eu só conseguia pensar no gol, não conseguia fazer mais nada dentro de campo, e isso me atrapalhou um pouco no jogo. Infelizmente perdi um (segundo) gol e isso me prejudicou um pouco, mas creio que é normal”, explicou o jovem Endrick.

O lateral Danilo, capitão da seleção, destacou o trabalho de Dorival, apesar do pouco tempo de preparação.

“Acho que o futebol às vezes é fazer aquilo que já está inventado, digamos assim. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção precisa um pouco de organização, e dentro dessa organização que os jogadores tenham liberdade. Então, o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho e acho que foi importante”, afirmou.

De olho nas Copas

A seleção brasileira voltou a vencer após quatro partidas. Foram três derrotas, para Argentina, Colômbia e Uruguai, e um empate com a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. O atacante Vinícius Júnior, uma das referências da equipe, falou sobre a importância do resultado contra os ingleses.

“Uma vitória muito importante para a gente, porque a gente vinha de vários jogos sem vitórias, e o Brasil nunca tinha passado por um período assim. Eu fico muito feliz de voltar a jogador com a seleção, é uma alegria tremenda. E ver o Endrick fazer o gol aqui no Wembley, contra uma grande seleção. Acredito que jogamos bem, competimos, e isso é o mais importante. É uma nova geração, estamos evoluindo para que na Copa América a gente possa fazer um grande campeonato”, disse Vini.

O Brasil venceu a Inglaterra pela primeira vez no novo estádio de Wembley. A última vitória no local havia acontecido quase 30 anos atrás, em 1995, ainda no estádio antigo. Mesmo em menor número na casa do adversário em Londres, a torcida brasileira fez mais barulho e comemorou no fim nas arquibancadas, que teve público total de mais de 80 mil pessoas.

Na próxima terça-feira (26), a equipe de Dorival faz outro amistoso, contra a Espanha, em Madri. O foco é a preparação para a Copa América deste ano e, principalmente, a Copa do Mundo de 2026.