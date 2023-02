Encontros antecedem a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Mossoró

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Mossoró e o Conselho Municipal de Saúde iniciam a série de encontros em preparação a 9ª Conferência Municipal de Saúde. A primeira Pré-conferência será realizada às 19h, no auditório da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

As Pré-conferências são compostas de várias atividades que serão desenvolvidas ao longo dos meses de fevereiro e março com participações de diversos segmentos. São momentos que antecedem a Conferência Municipal de Saúde.

A 9ª Conferência Municipal de Saúde tem como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”. A abertura do evento está programada para acontecer no próximo dia 20 de março.

Cronograma das Pré-conferências:

14.02.2023 – 19h – Pré-conferência segmento prestador municipal e estadual – Local: Auditório da FAEN

15.02.2023 – 9h – Pré-Conferência Segmento Gestor Municipal – Local: Auditório da SMS

27.02.2023 – 18h – Pré-Conferência Segmento Trabalhador da Saúde – Local: Estação das Artes

28.02.2023 – 18h – Pré-Conferência Segmento Usuário/Mov. Estudantil – Local: Estação das Artes

01.03.2023 – 9h – Pré-Conferência Segmento Usuário/Sindicato Rural/Comunidades – Local: Sindicato da Lavoura

01.03.2023 – 14h – Pré-Conferência Segmento Usuário/Mov. Igrejas/Religiões – Local: Auditório da SMS

01.03.2023 – 9h – Pré-Conferência Segmento Usuário/Mov. Comunitário – Local: Estação das Artes

02.03.2023 – 14h – Pré-Conferência/Segmento Usuário/Sindicatos Urbanos – Local: SECOM

02.03.2023 – 9h – Pré-Conferência Segmento Usuário Clube de Serviços/Conselhos de Classes/OAB – Local: Auditório da OAB

03.03.2023 – 9h – Pré-Conferência Segmento Usuário Universidade Pública: UERN e UFERSA – Local: Auditório da FAEN

03.03.2023 – 14h – Pré-Conferência Segmento usuário Pessoa com Deficiência – Local: Auditório da SMS

06.03.2023 – 9h – Pré-Conferência Segmento Usuário ONGs/ LGBTTQIA+/ Movimento de Mulheres – Local: Estação das Artes

06.03.2023 – 14h – Pré-Conferência Segmento Usuário ASSEMBLEIA GERAL – Local: Estação das Artes

ASSECOM