Encontro matrimonial: Papa alerta sobre urgência nas relações entre cônjuges e pastores

Manoel Tavares – Vatican News

O Santo Padre recebeu, na manhã deste sábado, na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 1.200 membros da Associação para a Promoção da Família “Encontro Matrimonial”, por ocasião dos 45 anos de fundação.

Em seu discurso, o Papa destacou os longos anos de atividades da Associação, inspirada no mandamento do amor de Jesus, na redescoberta do sacramento do Matrimônio e da Ordem.

Nestes dias, recordou Francisco, os membros da Associação estão refletindo a riqueza destas duas importantes vocações: o Matrimônio e a Ordem sacerdotal, que, em formas e carisma diferentes, estão intimamente ligados, porque expressam o amor de Deus e edificam o Corpo Místico da Igreja.

Ambos os sacramentos são sinais da vida esponsal de Deus: doação total, única e indissolúvel dos cônjuges; e entrega da vida sacerdotal à Igreja.

Falando do tema escolhido para a reflexão destes dias “Somos o sonho de Deus”, o Papa disse que o “carisma da Associação é esponsal”, é uma profecia para a realização do sonho de Deus. Mas, qual é o sonho de Deus? E respondeu:

“O sonho de Deus, para nós, é permanecer unidos no seu amor e na sua comunhão, que nos levam a descobrir a beleza da filiação divina e da fraternidade humana. Por isso, Jesus nos enviou ao mundo para indicar o caminho que gera uma nova humanidade, fruto da caridade, baseado na fraternidade e não na prevaricação e no egoísmo”.

Neste sentido, Francisco apreciou o serviço que os membros da Associação prestam à Igreja e à sociedade, acompanhando a vida dos cônjuges e dos sacerdotes, que contribui para a realização do sonho de Deus: é uma história de amor com Deus e com os irmãos e irmãs, mediante o diálogo e a arte da comunhão.

Por outro lado, o Papa afirmou que os membros da Associação para a Promoção da Família também são sinais da vida da Igreja, chamada a percorrer o caminho da reciprocidade entre dons, carismas e ministérios. E acrescentou:

“O intercâmbio entre cônjuges e pastores favorece a ação evangelizadora, da qual, hoje, precisamos com urgência. Através do testemunho da beleza das relações, podemos anunciar a riqueza do Evangelho e expressar o amor de Deus por todas as criaturas.”

Ao término da audiência, o Santo Padre encorajou os presentes a continuar o seu compromisso com generosidade e paixão; difundir as experiências dos cônjuges, dos sacerdotes e dos religiosos; abrir as portas da sua experiência aos jovens e noivos; não ter medo de percorrer novos caminhos para ajudar as comunidades cristãs a uma maior comunhão entre cônjuges e pastores. O Espírito Santo, amor de Deus, é o que anima as nossas atividades e abre os corações e as mentes, tornando-nos protagonistas do sonho de Deus!