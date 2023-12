Encontro com a imprensa mossoroense acontece nesta terça-feira

Reforçando seu compromisso com a transparência e o diálogo constante com os profissionais da comunicação, a Prefeitura de Mossoró realiza nesta terça-feira (19), às 8h30, mais um encontro com a imprensa. O evento acontece no Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo local.

O encontro contará com a presença do prefeito Allyson Bezerra e da secretária municipal de Comunicação, Valéria Persali. Na ocasião, o gestor municipal prestará contas das ações promovidas pela Prefeitura de Mossoró ao longo de 2023.

O evento será iniciado com um café da manhã, seguido de apresentação do prefeito Allyson Bezerra, que também responderá a questionamentos feitos pelos comunicadores presentes.