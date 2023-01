Empresário do filho 04 de Bolsonaro é preso por fraude em compra de armas

O empresário e influenciador digital Maciel Carvalho, 41 anos, é o principal alvo da Operação Falso Coach, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Investigado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo, ele foi preso em Águas Claras, uma região administrativa do DF, na manhã desta quinta-feira (5/1). As apurações mostram que o suspeito teria usado documentos falsos para comprar um arsenal de armas.