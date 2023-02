Empresário caicoense é assassinado

O empresário caicoense Emídio Félix Lopes, 33 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (24), no Sítio Ponta da Serra, zona rural de Timbaúba dos Batistas, município distante cerca de 23 quilômetros de Caicó.

O assassinato aconteceu perto de um parque de vaquejadas, próximo à BR-427.

De acordo com testemunhas, o empresário teria sido alvejado enquanto dirigia. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local, mas ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo o sargento Cruz, comandante do Destacamento de Timbaúba dos Batistas, equipes da Polícia Militar estão em diligências à procura dos suspeitos do homicídio.

O Itep está no local.

Fonte PonteNegraNews